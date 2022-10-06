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    Kayseri'de trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla vurdu

    Eray Ç., aralarında husumet bulunan kardeşi Erkut Ç.'yi takip ederek, otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vurarak yaraladı.
    • 06.10.2022 - 06:00
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    Kayseri'de trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla vurdu

    Saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, Eray Ç., aralarında husumet bulunan kardeşi Erkut Ç.'yi trafikte takip etmeye başladı. Otomobiliyle seyir halinde olan Eray Ç., kardeşi Erkut Ç.'nin kullandığı 38 AAK 300 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı.

    Vurulan kardeşin aracı kaza yaptı

    DHA'nın aktardığına göre; Eray Ç. olay yerinden kaçarken, kurşunun isabet ettiği Erkut Ç., direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobiliyle Vedat Çelik'in kullandığı 38 BT 087 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü de yaralandı.

    Kayseri de trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla vurdu #1

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağabeyi tarafından tabancayla vurulan Erkut Ç. ile kazada yaralanan Vedat Çelik'i Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kayseri de trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla vurdu #2

    Saldırgan kardeş aranıyor

    Polis, kardeşini tabancayla yaralayan ve kazaya neden olan Eray Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kayseri de trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla vurdu #3

    Kayseri de trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla vurdu #4

    Kayseri de trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla vurdu #5

    Kayseri de trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla vurdu #6

    Kayseri de trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla vurdu #7


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