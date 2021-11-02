Kazada ölen Vedat’ı arkadaşının daha önce uyardığı ortaya çıktı

Aşırı hız nedeniyle kaza yapıp hayatını kaybettiği anlar kaskının kamerasına yansıyan Vedat Aydın’ı, bir süre önce yine hız yaparken arkadaşının uyardığı ortaya çıktı.

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz yol ayrımında motosikleti ile seyir halinde olan 28 yaşındaki Vedat Aydın, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Aydın'ın cenazesi, Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

BARİYERLERE ÇARPTI, HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan yaşanan kaza anı, motosiklet sürücüsü Vedat Aydın'ın kask kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, motosikletin hızının 297 kilometreye ulaştığı ve bariyerlere çarparak savrulduğu görüldü.

İstanbul’da hız yapan motosikletli hayatını kaybetti

"YAVAŞ SÜR OĞLUM"

Aydın’ın, temmuz ayında motosikletiyle hız yaparken paylaştığı başka bir görüntüyü izleyen Adanalı arkadaşı Efe Erkut tarafından uyarıldığı ortaya çıktı.

Erkut, paylaşımında “Yavaş sür oğlum ya, sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?” yazdığı, Aydın’ın ise arkadaşına “Ben yavaşım motosiklet hızlı, seviyorum anlıyor musun?” şeklinde cevap verdiği görüldü.

"MOTOR SEVDAN SENİ BİZDEN ÇOK ERKEN AYIRDI"

Aydın’ın ölümünün ardından yazışmalarını paylaşan Erkut, "Mekanın cennet olsun dostum. Motor sevdan seni bizden çok erken ayırdı kardeşim.” diye not düştü.

İstanbul’da hız yapan motosikletli hayatını kaybetti