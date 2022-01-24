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- Kilis'te elektrikli ısıtıcı yangını, yaşlı kadını hayattan kopardı
Kilis'te elektrikli ısıtıcı yangını, yaşlı kadını hayattan kopardı
Yalnız yaşadığı evde devrilen elektrik ısıtıcından çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 95 yaşındaki Fıdda Daş, otopsi için morga götürüldü.
- DHA
- 24.01.2022 - 17:25
- Güncelleme : 24.01.2022 - 17:27
Kilis'in merkezine bağlı Akıncı köyünde yalnız yaşayan Fıdda Taş, öğle saatlerinde ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı.
Bir süre sonra devrilen ısıtıcı evdeki eşyaları tutuşturdu.
Evden yükselen alevleri fark eden komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangını söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, 95 yaşındaki Fıdda Taş’ın cansız bedeni bulundu.
Fıdda Daş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.