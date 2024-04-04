Kilis'te PKK/YPG şüphelisi gizlendiği köyde yakalandı

DHA
Terörle mücadele başarıyla devam ediyor...
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye üye olma suçundan aranan Suriye uyruklu H.H.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Gözaltına alındı
Ekipler H.H.'yi, gizlendiği Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye köyünde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Sınır dışı edilecek
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusunda sınır dışı edilmesine karar verildi.
Şüpheli, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış