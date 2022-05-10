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    Kırıkkale'de 1 yaşındaki bebek otomobilde mahsur kaldı

    Eczaneye giden annesinin döndüğünde aracının kapısını açamaması nedeniyle içeride mahsur kalan 1 yaşındaki Saadet Ç.'yi, itfaiye ekipleri kurtardı.
    • 10.05.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 12:53
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    Kırıkkale'de 1 yaşındaki bebek otomobilde mahsur kaldı

    Kırıkkale Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi karşısında bir kadın, bebeği Saadet Ç.'yi ilaç almak için aracında bırakıp eczaneye gitti.

    Otomobiline döndüğünde kapıyı açamayan ve anahtarı aracın üzerinde unuttuğunu fark eden anne, çevredekilerin yardımıyla kızını çıkarmaya çalıştı. Kapıyı açamayan anne, durumu Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Camı kırıp, bebeği dışarı çıkardılar

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin arka camını kırarak yaklaşık 20 dakika sonra bebeği otomobilden çıkardı.Bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Kırıkkale de 1 yaşındaki bebek otomobilde mahsur kaldı #1

    Kırıkkale de 1 yaşındaki bebek otomobilde mahsur kaldı #2


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