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- Kırıkkale'de 1 yaşındaki bebek otomobilde mahsur kaldı
Kırıkkale'de 1 yaşındaki bebek otomobilde mahsur kaldı
Eczaneye giden annesinin döndüğünde aracının kapısını açamaması nedeniyle içeride mahsur kalan 1 yaşındaki Saadet Ç.'yi, itfaiye ekipleri kurtardı.
- 10.05.2022 - 12:43
- Güncelleme : 10.05.2022 - 12:53
Kırıkkale Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi karşısında bir kadın, bebeği Saadet Ç.'yi ilaç almak için aracında bırakıp eczaneye gitti.
Otomobiline döndüğünde kapıyı açamayan ve anahtarı aracın üzerinde unuttuğunu fark eden anne, çevredekilerin yardımıyla kızını çıkarmaya çalıştı. Kapıyı açamayan anne, durumu Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Camı kırıp, bebeği dışarı çıkardılar
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin arka camını kırarak yaklaşık 20 dakika sonra bebeği otomobilden çıkardı.Bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.