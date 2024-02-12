Kırıkkale'de cinayet! Dünürünü tüfekle vurarak öldürdü Delice ilçesinde tartıştığı dünürü tarafından tüfekle vurulan 59 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Husumetli aile kavgasında kan aktı..

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana gelen olayda, husumetli olduğu öğrenilen iki dünür arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 65 yaşındaki E.G., tüfekle ateş ederek 59 yaşındaki K.T.'yi ağır yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan saldırgan yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheli E.G. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan K.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)