Kırıkkale'de denetime takıldı: Kask siparişi verdim, motosikleti de yeni aldım Ekipler tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde durdurulan bir sürücünün, "Kask siparişi verdim, motosikleti de yeni aldım" bahanesi cezadan kurtaramadı.

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İHA

Güvenlik güçleri trafikte denetimlerini sürdürüyor...

Bu kapsamda yurt genelinde trafik kurallarına uymayan vatandaşlara denetimler hız kesmeden devam ediyor

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

Uygulama ile çalıntı ve aranan motosikletler, aranan şahıslar, motosikletlerin trafiğe uygunluğu ve sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadığı denetlendi.

Asayiş ve trafik personelinin katılımıyla yapılan uygulamada, motosikletlerin plaka, sigorta, ruhsat, şasi numaraları kontrol edilirken, sürücülerin ise kimlik bilgileri sorgulandı.

Herhangi bir eksiği bulunan motosikletler trafikten men edilirken, kask takmayan ve eksik evrakları bulunan sürücülere de para cezası uygulandı.

"Kask siparişi verdim, motosikleti de yeni aldım"

Atatürk Bulvarı'nda oluşturulan kontrol noktasında uygulamaya takılan bir sürücünün "Kask siparişi verdim, motosikleti de yeni aldım" bahanesi cezadan kurtaramadı.

Para cezası uygulandı

Sürücüye, kask takmadan motosiklet kullandığı gerekçesiyle 437 lira para cezası kesildi.

Diğer bir sürücüye de muayenesiz motosiklet kullanmaktan para cezası uygulandı.

Sigortası olmayan 1 motosiklet ise trafikten men edildi, sürücüsüne de para cezası yazıldı.

"Kaza olsa bile kask hayat kurtarabiliyor"

Motosiklet kullanırken kask takılması gerektiğini belirten sürücü Semih Özdemir, şunları ifade etti:

Bu araca biniyorsak kaskımızı ve ekipmanlarımızı takmamız gerekiyor. Kaza olsa bile kask hayat kurtarabiliyor. Sık sık kontroller yapılıyor. Faydalı bir uygulama. Sürekli denetimlerin olması kazaların daha aza inmesini sağlıyor.

"Havalar sıcak olsa da takmak zorundayız"

Motosiklet sürücüsü Furkan Yılmaz ise, "Kask zorunluluğu var. Olabildiği kadar havalar sıcak olsa da takmak zorundayız. Her şey bizim güvenliğimiz için yapılıyor." dedi.