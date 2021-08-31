Kırıkkale'de karantina kaçağı, minibüste saklanırken yakalandı

Minibüste battaniyenin altına gizlenirken yakalanan koronalı tarım işçisi, yurtta karantinaya alınmak istenince dakikalarca direndi. İkna edilen hastaya ayrıca para cezası da kesildi.

Türkiye genelinde pozitif vaka sayılarındaki artışın 20 bine yaklaşmasıyla birlikte denetimler de sıklaştı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor.

BATTANİYE ALTINA SAKLANDI

Bu kapsamda polis, Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında mevsimlik tarım işçilerinin olduğu bir minibüsü durdurdu.

Şanlıurfa'dan Kırıkkale'ye çalışmak için gelen 5 kişinin HES kodu kontrolleri yapıldı.

Battaniye altına saklanan Halil T.'nin, koronavirüs PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı VİDEO

4 BİN 50 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Polis ekipleri durumu, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Halil T.'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler, riskli durumdaki Halil T.'yi karantina yurduna götürmek dakikalarca çaba sarf etti.

POLİSE DAKİKALARCA DİRENDİ

"Benim evim var. Cezayı öderim ama yurtta kalamam" diyerek ekiplere dakikalarca direndi.

Bir süre devam eden ikna çabalarının ardından Halil T., ekip aracına bindirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.

Sürücü ve diğer 3 yolcu, PCR testi yaptırmaları için hastaneye gönderildi.