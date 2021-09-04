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    Kırıkkale’de koronavirüs testi pozitif çıkan şahıs takside yakalandı

    PCR testi pozitif çıkan 70 yaşında V.D.'ye 4 bin 50 lira para cezası uygulanırken, yurtta karantinaya alındı. Temaslı duruma düşen taksici ise ekiplerinin uyarısının ardından evinde karantinaya girdi.
    • DHA
    • 04.09.2021 - 16:30
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    Kırıkkale’de koronavirüs testi pozitif çıkan şahıs takside yakalandı

    Kırıkkale Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Ekipler 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürürken, araçlar aranıyor ve GBT kontrolü yapılıyor.

    Yapılan kontroller sırasında, Sulakyurt ilçesine giden bir takside bulunan 70 yaşında V.D. isimli vatandaşın korona olduğu tespit edildi.

    4 BİN 50 LİRA CEZA

    Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

    Kontrol noktasına gelen ekipler, V.D’ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

    Buradaki işlemlerin ardından V.D, yurtta karantinaya alındı.

    Kırıkkale’de koronavirüs testi pozitif çıkan şahıs takside yakalandı VİDEO

    Kırıkkale’de koronavirüs testi pozitif çıkan şahıs takside yakalandı #1

    SÜRÜCÜ KARANTİNAYA ALINDI

    Ticari taksi sürücüsü pozitif yolcuyla aynı ortamda bulunduğu gerekçesiyle temaslı duruma düşerek, evinde karantinaya alındı.

    Kırıkkale’de koronavirüs testi pozitif çıkan şahıs takside yakalandı #2

    Kırıkkale’de koronavirüs testi pozitif çıkan şahıs takside yakalandı #3

    Kırıkkale’de koronavirüs testi pozitif çıkan şahıs takside yakalandı #4

    Kırıkkale’de koronavirüs testi pozitif çıkan şahıs takside yakalandı #5

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