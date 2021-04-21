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    Kırıkkale'de mendil satan kadınların kavgası

    Kırıkkale'de mendil satan kadınların kavgasına erkekler de katılınca ortalık karıştı.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 11:23
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    Kırıkkale'de mendil satan kadınların kavgası

    Kırıkkale’de merkez Alparslan Türkeş Bulvarı Terminal Kavşağı’nda yaşanan olayda, kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere mendil satmaya çalışan bir grup kadın, iki küçük çocuğun gözü önünde saç saça baş başa kavga etti.

    Bir süre sonra arkadan iki kişi de kavgaya dahil oldu. Şahıslar birbirlerine yumruk ve tekmelerle acımasızca saldırdı.

    KURALLARI DA HİÇE SAYDILAR

    Kavgaya karışanların maske ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydıkları görüldü. Kadınların kavgası bir süre daha devam ettikten sonra kendiliğinden son buldu.

    Kırıkkale de mendil satan kadınların kavgası #1

    Kadınların kavgası VİDEO



    Kırıkkale de mendil satan kadınların kavgası #2

    Kırıkkale de mendil satan kadınların kavgası #3

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