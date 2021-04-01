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- Kırıkkale'de pitbull 8 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı
Kırıkkale'de pitbull 8 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı
- AA
- 01.04.2021 - 07:27
- Güncelleme : 01.04.2021 - 07:51
8 yaşındaki Nimet Savaş, Kırıkkale'nin Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde ailesiyle bulunduğu sırada köpeğin saldırısına uğradı.
Yakınlarının güçlükle kurtardığı çocuk, ailesi tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne götürüldü.
ÇOCUK PANİKLEYİNCE SALDIRDI
Bacağı ve kolundan hafif yaralanan Savaş, tedavisinin ardından ailesiyle polis merkezine giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
Baba İlker Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam sokakta bulundukları sırada başıboş pitbull cinsi köpeğin, çocuğun paniklemesi üzerine saldırdığını söyledi.
“BU AKLINDAN ÇIKMAYACAK”
Bağırması üzerine çocuğu kurtardıklarını anlatan Sağır, "Hastaneden çıkınca emniyete gidip şikayetçi olacağız. Çok fazla zarar veremedi ama çocuğun korktuğu yeter. Bu aklından çıkmayacak. Hastanede de ilgilendiler, serum takıp kuduz aşısı yaptılar." diye konuştu.
SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI, 10 BİN 434 LİRA CEZA KESİLDİ
Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, köpeğin sahibi olduğu belirlenen O.K.Y'yi gözaltına aldı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliye 10 bin 434 lira ceza uygulandı, köpek sahibinden alındı.