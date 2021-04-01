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Kırıkkale'de pitbull 8 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı

Kırıkkale'de pitbull 8 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı

Bacağı ve kolundan hafif yaralanan kız çocuğu hastanede tedavi edilirken, köpeğin sahibi gözaltına alındı, bir de 10 bin 434 lira ceza kesildi.