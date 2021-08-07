- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kırıkkale’de sahte alkol iddiası: 17 yaşındaki genç komada
Kırıkkale’de sahte alkol iddiası: 17 yaşındaki genç komada
17 yaşındaki genç, sahte alkolden zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
- İHA
- 07.08.2021 - 10:04
Kırıkkale’de iddiaya göre 17 yaşındaki K.E., tükettiği sahte alkolden dolayı rahatsızlandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla belirtilen adrese sağlık görevlileri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
İlk müdahalesi yapılan 17 yaşındaki çocuk, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.