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    Kırıkkale’de sahte alkol iddiası: 17 yaşındaki genç komada

    17 yaşındaki genç, sahte alkolden zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 10:04
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    Kırıkkale’de sahte alkol iddiası: 17 yaşındaki genç komada

    Kırıkkale’de iddiaya göre 17 yaşındaki K.E., tükettiği sahte alkolden dolayı rahatsızlandı.

    112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla belirtilen adrese sağlık görevlileri sevk edildi.

    SAĞLIK DURUMU CİDDİ

    İlk müdahalesi yapılan 17 yaşındaki çocuk, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yoğun bakıma alınan çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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