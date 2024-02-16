Kırıkkale'de yasak aşk cinayeti: 4 kişi tutuklandı

İHA
Kırıkkale'de 13 Şubat Salı günü Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta iddiaya göre E.E. isimli şahıs, karısı ile birlikte olduğunu öne sürdüğü Güven Mert Yıldırım'ı kavga esnasında bıçakladı.
Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdü: Bıçakladı
25 yaşındaki Yıldırım'ın, sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan cinayet zanlısı E.E. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen R.E., M.E., Ş.E. ve R.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
4 kişi tutuklandı
Sağlık kontrollerinin ardından E.E., R.E., M.E. ve R.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ş.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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