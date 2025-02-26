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İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Yeni Mahalle Şevket Ödül Caddesi'nde bulunan üç katlı bir binanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Daireden yükselen yoğun dumanı fark eden bina sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN 13 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 13 kişiyi merdiven aracılığıyla tahliye ederek güvenli bölgeye ulaştırdı. Hızlı müdahale sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda dairede maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.