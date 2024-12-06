Kırklareli'de eski eşinin bıçakladığı kadın kurtarılamadı

DHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir fabrikada çalışan 2 çocuk annesi Songül Gönül (37), bir süre önce Ümit D.'den (39) boşandı.

Ümit D., önceki gün Songül Gönül'ün Yılmaz Mahallesi'nde oturduğu eve gitti.

Burada taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Songül Gönül, evden dışarıya kaçarken Ümit D.'de arkasından koşup apartman girişinde yakaladı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ümit D., üzerinde taşıdığı bıçakla eski eşini bıçaklayıp başında bekledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Songül Gönül, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Ümit D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Songül Gönül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ümit D.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.