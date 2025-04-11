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DHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Hüseyin Durmaz, kısa süre önce Eylül Sokak'taki siteden satın aldığı dairede sorunlar yaşadı.

Her gün başka bir arızayla karşılaşan Durmaz, tepkisini akıllara durgunluk verecek bir eylemle gösterdi.

MÜTEAHHİDE KIZIP EVİNİ YAKTI

Durmaz, müteahhide kızıp, evini ateşe verdi.

Daireden çıkan dumanları gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evde zarar oluştu.

"BÖYLE MÜTEAHHİTLİK OLUR MU"

Dairesini aldığı günden beri sorun yaşadığını söyleyen Hüseyin Durmaz, "Evi yaktım çünkü doğalgaz peteği aşağı düştü, parkeler şişti, alçısı berbat durumda. Böyle müteahhitlik olur mu? Böyle iş yapılır mı?

"DAİRE ALDIYSAM, ADAM GİBİ İŞİMİ YAPARIM"

Ben emekçi adamım. Adam gibi, insan gibi işimi yaparım. İnsana bir tane zeval gelmesin burada.

Daire aldıysam adam gibi, insan gibi işimi yaparım, ekmek kazanırsam adam gibi işimi yaparım." dedi.

"BU EVİ BEN YAPTIRACAĞIM TEKRAR"

Evi tekrar yaptıracağını belirten Durmaz, "İsterse 1 milyon TL param gitsin hiç sıkıntı yok, tekrar yaptıracağım. Bu perdelere 20 bin TL verdim, koltuklara 200 bin TL verdim. Evin eşyalarını kendim aldım ben, yaptıracağım evi tekrar. 1 ay, 2 ay gelmeyeceğim ama yaptıracağım." diye konuştu.