Kırklareli'de yan bakma kavgası cinayetle bitti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi İnönü Mahallesi'nde U.Y. ile Cengiz Ç. arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.
Şüpheli U.Y., silahla Cengiz Ç.'ye ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri Cengiz Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Cengiz Ç.'nin cansız bedeni Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Zanlı U.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.