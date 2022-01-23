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- Kırklareli'nde ormanda kaybolan 4 kişi 10 saat sonra bulundu
Kırklareli'nde ormanda kaybolan 4 kişi 10 saat sonra bulundu
Dereköy Sınır Kapısı civarında bulunan ormanda kaybolan 4 kişi geceyi yaktıkları ateş ile geçirdi. Kayıp kişiler ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu bulundu.
- DHA
- 23.01.2022 - 15:16
Bulgaristan'a açılan Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı yakınlarındaki ormanda 4 kişinin kaybolduğu ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.
10 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA BULUNDULAR
Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu bölgede jandarma ekiplerinin desteği ile yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucunda 3'ü Suriye uyruklu 4 kişi, Çağlayık köyü yakınlarında bulundu.
GECEYİ YAKTIKLARI ATEŞİN BAŞINDA GEÇİRDİLER
Geceyi yaktıkları ateş başında ısınarak geçirdikleri tespit edilen 4 kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.