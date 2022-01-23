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    Kırklareli'nde ormanda kaybolan 4 kişi 10 saat sonra bulundu

    Dereköy Sınır Kapısı civarında bulunan ormanda kaybolan 4 kişi geceyi yaktıkları ateş ile geçirdi. Kayıp kişiler ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu bulundu.
    • DHA
    • 23.01.2022 - 15:16
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    Kırklareli'nde ormanda kaybolan 4 kişi 10 saat sonra bulundu

    Bulgaristan'a açılan Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı yakınlarındaki ormanda 4 kişinin kaybolduğu ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

    10 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA BULUNDULAR

    Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu bölgede jandarma ekiplerinin desteği ile yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucunda 3'ü Suriye uyruklu 4 kişi, Çağlayık köyü yakınlarında bulundu.

    GECEYİ YAKTIKLARI ATEŞİN BAŞINDA GEÇİRDİLER

    Geceyi yaktıkları ateş başında ısınarak geçirdikleri tespit edilen 4 kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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