Kırklareli'nde tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

İHA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyü yakınlarında Şükrü Mutlu idaresindeki otomobil tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Hamdiye Mutlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kazada yaralanan sürücü Şükrü Mutlu ise yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi.
MORGA KALDIRILDI
Hamdiye Mutlu'nun cenazesi ile savcının incelmesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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