Kırklareli'nde uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaralı kurtuldu

İHA
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Mahya Dağı mevkisinde taş ocağında uçuruma bir kamyon devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kamyon sürücüsü Serhat K. (29) uçurumdan çıkarıldı.
İnceleme başlatıldı
Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir özel hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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