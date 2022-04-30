Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
581.249
-1.15%
BTXN Coin
20.42
-2.71%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Denizli'de kırmızı gülün içinde uyuşturucu sevkiyatı

    Polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada kırmızı gül ile kamufle edilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.
    • 30.04.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de kırmızı gülün içinde uyuşturucu sevkiyatı

    Denizli'de filmleri aratmaya uyuşturucu operasyonu...

    İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 aylık takip sonucu, kente İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirledi.

    Bunun üzerine şüpheli araç dakika dakika izlenmeye başladı.

    Hassas burunlu köpekler arama yaptı

    Aracın kırmızı ışıkta durmasıyla oerasyon düzenleyen ekipler, sürücü M.K. ve yanında bulunan Ş.K.'yi gözaltına aldı. Uyuşturucu madde arama köpekleri ‘Manşet’ ve ‘Arya’ eşliğinde yapılan aramada uyuştucunun gizlendiği yer ekipleri şaşkına çevirdi.

    Jandarmadan filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

    Gül paketinden uyuşturucu çıktı

    Arama köpeklerinin, koltukta bulunan bir çantayı işaret etmesinin ardından çantada yapılan aramada 1 adet kırmızı gülün bulunduğu hediye paketinin içine saklanmış halde 2 kilo 210 gram metanfetamin maddesi ve 5 bin 200 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edilen 3 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

    2 kişi tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, şüpheliler işlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Denizli de kırmızı gülün içinde uyuşturucu sevkiyatı #1

    Denizli de kırmızı gülün içinde uyuşturucu sevkiyatı #2

    Denizli de kırmızı gülün içinde uyuşturucu sevkiyatı #3


    İlginizi Çekebilir

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 29 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 29 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı
    İç Haber

    Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir