Denizli'de kırmızı gülün içinde uyuşturucu sevkiyatı

Polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada kırmızı gül ile kamufle edilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.

Denizli'de filmleri aratmaya uyuşturucu operasyonu...

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 aylık takip sonucu, kente İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Bunun üzerine şüpheli araç dakika dakika izlenmeye başladı.

Hassas burunlu köpekler arama yaptı

Aracın kırmızı ışıkta durmasıyla oerasyon düzenleyen ekipler, sürücü M.K. ve yanında bulunan Ş.K.'yi gözaltına aldı. Uyuşturucu madde arama köpekleri ‘Manşet’ ve ‘Arya’ eşliğinde yapılan aramada uyuştucunun gizlendiği yer ekipleri şaşkına çevirdi.

Jandarmadan filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

Gül paketinden uyuşturucu çıktı

Arama köpeklerinin, koltukta bulunan bir çantayı işaret etmesinin ardından çantada yapılan aramada 1 adet kırmızı gülün bulunduğu hediye paketinin içine saklanmış halde 2 kilo 210 gram metanfetamin maddesi ve 5 bin 200 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edilen 3 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

2 kişi tutuklandı

İHA'nın haberine göre, şüpheliler işlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



