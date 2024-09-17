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Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesi kırsalında “GÜRZ-14” operasyonu gerçekleştirildi.

ARANAN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed (K) adlı Zırav Taş ve Gri kategoride aranan Botan (K) adlı Fehmi Başkurt'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızın katılımıyla yapılan temas araması faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucu; biri kırmızı, diğeri gri kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 2 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Teröristlerin;



3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği,



4 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları belirlendi.



Teröristlerin katıldığı ve planladığı bu 6 eylem;



8 Nisan 2020 tarihinde, Diyarbakır İli Kulp İlçesi kırsalında patika yol üzerinde ağaç kesim işinde çalışmaya giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında teröristlerce döşenmiş Mayın/EYP’nin patlatılması sonucunda 5 sivil vatandaşın şehit edilmesi olayı,



9 Ocak 2021 tarihinde, Diyarbakır İli Lice İlçesi kırsalında icra edilen operasyon esnasında çıkan çatışmada 1 Güvenlik Görevlisinin şehit edilmesi ve 3 Güvenlik Görevlisinin yaralanması olayı,



5 Haziran 2021 tarihinde, Diyarbakır İli Lice İlçesi kırsalında yol yapım çalışmasında kullanılan ekskavatör iş makinesinin EYP yerleştirilerek patlatılması olayı,



22 Haziran 2022 tarihinde, Diyarbakır İli Lice İlçesi kırsalında icra edilen operasyon esnasında 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve 1 Güvenlik Görevlisinin yaralanması olayı,



30 Nisan 2023 tarihinde Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, Lice J.Komd.Tb.K.lığı unsurlarının intikali sırasında zırhlı aracın geçişi esnasında BTÖ mensuplarınca daha önceden yola döşenen EYP’nin patlatılması olayı,



8 Haziran 2023 tarihinde, Diyarbakır İli Lice İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda ölü olarak ele geçirilen 2 BTÖ mensubu üzerinden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, güvenlik güçlerine bilgi verdiği gerekçesiyle silah zoruyla 1 vatandaşın alıkonulması olayı olduğu belirlendi.



Operasyon esnasında yaralanan 2 Kahraman Güvenlik Korucumuza acil şifalar diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.