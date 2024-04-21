Kırşehir'de kurtlar, 25 koyunu telef etti Kırşehirli besici çiftliğine gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Mandıraya giren besici, 25 koyununu parçalanmış halde buldu.

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İHA

Kırşehir'in Bahçelievler Mahallesi'nde besicilik yapan Ali Eroğlu, mandırasına kurt girdiğini iddia ederek, Kurban Bayramı öncesinde zararının 500 bin lira civarında olduğunu söyledi.

"25 koyun parçalanmış 25 koyunum da kayıp"

Sabah mandırasına gittikten sonra gördüğü manzarayı anlatan Eroğlu,

Ağıla geldiğimde koyunların parçalarını buldum. 20-25 koyun parçalanmış, 25 civarında koyunum da kayıp. Tek isteğim yetkililerin yaşadığım durum karşısında bana yardımcı olmaları

dedi.

Belediye ve Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri de yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)