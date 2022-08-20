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    Kırşehir'deki cani anne 20 günlük bebeğini döverek öldürdü

    Mucur ilçesinde internetten tanıştığı kişiden 2 çocuğu olan Z.A. isimli şahıs, 20 gün önce doğurduğu bebeğini döverek öldürdü. İfadeye alınan sözde anne suçunu itiraf etti.
    • 20.08.2022 - 12:33
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    Kırşehir'deki cani anne 20 günlük bebeğini döverek öldürdü

    Kırşehir'de kan donduran bir vahşet yaşandı.

    Mucur ilçesi Solaklı Mahallesi'nde yaşanan olayda, internet üzerinden tanışan D.A. ile Z.A. ikilisinin iki çocuğu oldu.

    İddiaya göre, Z.A. isimli kadın, 20 gün önce doğurduğu bebeği M.A.'yı dövmeye başladı.

    Mahalle çığlıklarla inledi

    Dehşet dolu anların yaşandığı mahallede çığlık sesleri bir anda yükseldi.

    Eve giden komşular ise gördüğü vahşet karşısında şoke oldu.

    20 günlük bebeğini canice öldürdü

    İHA'dan edinilen bilgiye göre, Z.A. isimli sözde anne, bebeğini döverek öldürdü.

    Olayın ekiplere ihbarı sonucunda D.A. ile eşi Z.A. gözaltına alındı.

    İlçe emniyetinde ifade veren cani anne suçunu itiraf etti.

    Kırşehir deki cani anne 20 günlük bebeğini döverek öldürdü #1


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