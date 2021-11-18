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    Kırşehir'deki şahıs, parçaladığı aracın çalıntı olduğunu bilmediğini söyledi

    Cezaevinden koronavirüs izniyle çıkan şahıs, hurdacılık yaptığını belirterek icradan alıp parçaladığı aracın çalıntı olduğunu bilmediğini savundu.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 16:49
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    Kırşehir'deki şahıs, parçaladığı aracın çalıntı olduğunu bilmediğini söyledi

    Kırşehir’de bir şahıs, çaldığı aracı Aksaray’da parçalarken polis tarafından yakalandı.

    Polisin yakaladığı K.Ç., Kırşehir Adliyesinde verdiği ifadesinde parçaladığı aracın çalıntı olduğunu bilmediğini söyledi.

    "ÇALINTI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

    Daha önce girdiği cezaevinden de korona virüs nedeniyle izinli olarak çıktığını anlatan K.Ç., “Hurdacılık yapıyorum. Kırşehir’de, çekici olduğunu fakat aracın icralık olduğunu öğrendim. Arkadaşlarla birlikte aracı Kırşehir’den Aksaray’a evime götürdüm. Ben aracın çalıntı olduğunu bilmiyordum. Çalıntı araç olduğunu bilseydim evimin önüne götürmezdim” dedi.

    DAHA ÖNCE DE 4 KİŞİ YAKALANDI

    Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kırşehir'de çalışamaz durumdaki eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da sattıkları ileri sürülen 4 kişi yakalanmıştı.

    Kırşehir deki şahıs, parçaladığı aracın çalıntı olduğunu bilmediğini söyledi #1

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