Kızını istismar eden sapık baba tutuklandı

Sosyal medya üzerinden canlı yayın açıp 15 yaşındaki kızına tacizde bulunan baba, tutuklandı. Kızı ise devlet korumasına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında 15 yaşındaki kızı İ.Y.'ye cinsel istismarda bulunup, uygunsuz sözler sarf eden şahsın yakalanması için harekete geçmişti.

Bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmesinin ardından yapılan araştırmada, görüntülerde yer alan kişinin İzmir'de yaşayan H.Y. olduğu belirlenmişti.

ANTALYA'DA YAKALANDI

Antalya'da olduğu tespit edilen H.Y., emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan H.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da 15 yaşındaki öz kızı İ.Y.'ye cinsel istismarda bulunan baba H.Y. ile ilgili açıklama yaptı.

TUTUKLANDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 15/03/2021 tarihinde sosyal paylaşım sitelerinde H.Y. isimli şahsın, öz kızı olan ve video içeriğine göre, 15 yaşında olduğunu söylediği 29/05/2007 doğumlu mağdur İ.Y.’nin sırt, bel ve göğüs bölgelerine dokunarak istismarda bulunduğunun görülmesi üzerine resen soruşturmaya başlanılmıştır. Mağdur, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile koruma altına alınarak, geçici olarak yurda teslim edilmiştir. Akabinde mağdurun ve annesi olan A.Y.’nin beyanları alınmıştır. Şüpheli H.Y., 15/03/2021 günü Antalya ilinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmış olup 16/03/2021 günü SEGBİS sistemi ile yapılan sorgusu sonucunda, ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Öte yandan Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın H.Y. hakkında açılacak davaya da müdahil olacağı öğrenildi.