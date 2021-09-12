Kocaeli'de kaza yapan araç bariyerin üzerinde asılı kaldı

Otomobille çarpışarak bariyerlerde asılı kalan hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Gazanfer Bilge Bulvarı’nda, Serhat S. idaresindeki 41 RY 434 plakalı otomobil ile Halil D. yönetimindeki 41 ABA 026 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

2 YARALI

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç bariyerde asılı kalırken, otomobilde bulunan Serhat S. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de otomobille çarpışan hafif ticari araç bariyerin üzerinde asılı kaldı