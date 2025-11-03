Abone ol: Google News

Kocaeli'de 2 binanın kolonları çatladı vatandaşlar evlerini tahliye etti

Darıca ilçesinde 4 ve 3 katlı yan yana 2 binada dairelerin kolonlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle vatandaşlar evlerini tahliye etti. Ekiplerin bölgeye gelerek inceleme yapması bekleniyor.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 19:54
  • Darıca'da 4 ve 3 katlı iki binanın kolonlarında çatlaklar meydana geldi.
  • Vatandaşlar korkuyla evlerini tahliye etti ve binaların incelenmesi için yardım istedi.
  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tahliye edilen vatandaşların misafir edilmesi için önlem aldı.

Deprem tedbirleri devam ediyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın çevresindeki 21 bina tahliye edildi.

DARICA'DA İKİ BİNADA HASAR OLUŞTU

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken bu kez Darıca ilçesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak üzerinde bulunan 4 katlı ve 3 katlı yan yana olan iki binanın kolonlarında çatlak meydana geldi.

Binalardaki 9 dairede oturan vatandaşlar kolonların çatlaması nedeniyle korkarak evlerini tahliye etti.

VATANDAŞLAR YARDIM İSTEDİ

Vatandaşlar yetkilileri arayarak binaların incelenmesi için yardım istedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de evlerini tahliye eden vatandaşların misafir edilmesi için harekete geçti.

