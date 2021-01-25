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    Kocaeli'de 4 gün önce evden çıkan kişiye ulaşılamıyor

    42 yaşındaki kişiden haber alamayan ve aramalarına rağmen ulaşamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 07:23
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 07:30
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    Kocaeli'de 4 gün önce evden çıkan kişiye ulaşılamıyor

    Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde annesiyle birlikte oturan Soner Deveci (42), 4 gün önce evinden ayrıldı.

    Bir markette çalışan Soner Deveci’nin 10 gün önce işten ayrıldığı öğrenilirken, eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.

    UNUTKANLIK HASTALIĞI VAR

    Cep telefonuna ulaşılamayan Soner Deveci her yerde aranırken, unutkanlık rahatsızlığı olduğu ve bu nedenle ilaç kullandığı öğrenildi.

    Yakınları, Deveci'yi görenlerin yetkililere haber vermesini istedi.

    Kocaeli de 4 gün önce evden çıkan kişiye ulaşılamıyor #1

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