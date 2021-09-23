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    Kocaeli’de arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü

    Arıza yaptığı için sol şeritte duran kapalı kasa kamyonete arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 08:24
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    Kocaeli’de arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde M.Ö. idaresindeki 34 NV 5358 plakalı kapalı kasa kamyonet, arıza yaptı.

    Bunun üzerine sürücü aracını yolun sol şeridine bıraktı.

    Cadde üzerinde seyreden Deniz Baykurt (23) yönetimindeki 41 L 1690 plakalı otomobil de, duran kamyonete arkadan çarptı.

    OTOMOBİLİ PARAMPARÇA OLDU

    Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, paramparça olan otomobilin sürücüsü Deniz Baykurt’un hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kocaeli’de arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü #1

    HİÇ FREN İZİ GÖRÜLMEDİ

    Baykurt’un cansız bedeni morga götürülürken, kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

    Kaza yerinde otomobile ait hiç fren izinin olmaması ise dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli’de arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü #2

    KAZAYI İZLEYECEĞİZ DERKEN KAZA YAPTILAR

    Öte yandan yan yolda seyrederken kazayı izlemek için duran iki araç da birbirine girdi.

    Seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 41 TC 367 plakalı çekici, kazayı görebilmek için geri geri geldiği sırada hemen arkasında bulunan R.D. yönetimindeki 41 UZ 738 plakalı kamyona çarptı.

    Çekicinin demirlerinin kamyonun camına girmesinin ardından araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    Kocaeli’de arıza yapan kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü #3

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