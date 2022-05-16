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- Kocaeli'de balık tutarken denize düşen iki gençten biri öldü
Kocaeli'de balık tutarken denize düşen iki gençten biri öldü
- 16.05.2022 - 06:28
İzmit Marina İskelesi’nde Furkan Çiftçi (23) ve kız arkadaşı Mine D. (23), iskelede alkol alıp, olta ile balık avladı. Bir süre burada vakit geçiren iki arkadaş henüz belirlenemeyen sebeple denize düştü.
Mineyi kurtardılar, Furkan kayboldu
Suda çırpınanları gören çevredekiler denize atlayarak Mine D.’yi sudan çıkardı. Furkan Çiftçi ise gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sudan çıkarılan Mide D., ambulansla hastaneye götürülürken, Furkan Çiftçi için itfaiyede görevli dalgıçlar tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
1.5 saat sonra cansız bedeni bulundu
Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarının ardından Furkan Çiftçi’nin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada fotoğraf paylaşmışlardı
Yaşanan olaydan önce Mine D.’nin sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraf paylaştığı öğrenildi. Fotoğrafta ikilinin sandalyelerde oturup olta ile balık avladığı görülüyor.