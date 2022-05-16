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    Kocaeli'de balık tutarken denize düşen iki gençten biri öldü

    İzmit'te iskelede balık tutarken alkol alan Mine D. (23) ve erkek arkadaşı Furkan Çiftçi (23), denize düştü. Mine D. çevredekiler tarafından kurtarılırken, Furkan Çiftçi hayatını kaybetti.
    • 16.05.2022 - 06:28
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    Kocaeli'de balık tutarken denize düşen iki gençten biri öldü

    İzmit Marina İskelesi’nde Furkan Çiftçi (23) ve kız arkadaşı Mine D. (23), iskelede alkol alıp, olta ile balık avladı. Bir süre burada vakit geçiren iki arkadaş henüz belirlenemeyen sebeple denize düştü.

    Mineyi kurtardılar, Furkan kayboldu

    Suda çırpınanları gören çevredekiler denize atlayarak Mine D.’yi sudan çıkardı. Furkan Çiftçi ise gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sudan çıkarılan Mide D., ambulansla hastaneye götürülürken, Furkan Çiftçi için itfaiyede görevli dalgıçlar tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

    Kocaeli de balık tutarken denize düşen iki gençten biri öldü #1

    1.5 saat sonra cansız bedeni bulundu

    Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarının ardından Furkan Çiftçi’nin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de balık tutarken denize düşen iki gençten biri öldü #2

    Sosyal medyada fotoğraf paylaşmışlardı

    Yaşanan olaydan önce Mine D.’nin sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraf paylaştığı öğrenildi. Fotoğrafta ikilinin sandalyelerde oturup olta ile balık avladığı görülüyor.

     

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