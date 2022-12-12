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- Kocaeli'de beton santralinde makineye sıkışan işçi öldü
Kocaeli'de beton santralinde makineye sıkışan işçi öldü
Kocaeli İzmit'te bir beton santralinde makineye sıkışan işçi Adil Altınkaya hayatını kaybetti.
- 12.12.2022 - 19:12
Kocaeli'nin İzmit Sanayi Mahallesi Kuğu Sokak üzerindeki bir beton santralinde meydana gelen olayda, santralde çalışan Adil Altınkaya makineye sıkıştı.
Hayatını kaybetti
Durumu gören işçilerin ihbarı üzerine santrale polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.
DHA'nın haberine göre, işçinin cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.