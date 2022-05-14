üzerine gelen fareyi fark edince istifini bozmadan telefonla konuşmaya devam eden A.H., attığı tekme ile fareyi geldiği yere gönderdi. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir lastikçide, çay molasında telefonla konuşan iş yeri çalışanı A.H. ile fare arasında ilginç bir olay yaşandı.

Bir anda köşeden çıkan farenin üzerine geldiğini gören A.H., durumunu hiç bozmadı.

A.H., attığı tekme ile fareyi geldiği yere gönderdi. Farenin tekmelendiği, çalışanın da istifini bozmadığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Bizim arkadaş mı fareden korktu, fare mi ondan korktu belli değil”

İHA’nın haberine göre; olayı anlatan iş yeri sahibi Seyhan Kırtay, şu “fadeleri kullandı:

“Arkadaşımız telefonla konuştuğu sırada dükkana fare girdi. Arkadaşımız fareye önce tekmeyle vurdu. Fare tekrar geldi, tekrar gitti. Bizim arkadaş mı fareden korktu, fare mi ondan korktu belli değil. En son fareyi asfaltta gördük, sonra göremedik."

Kocaeli'de bir anda önüne çıkan fareye tekme savuran lastikçi kamerada

