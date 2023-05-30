Kocaeli'de bir kadın temizliğe gittiği evde balkondan düştü Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kadın, temizlik yapmaya gittiği 3. kattaki dairenin balkon camlarını temizlerken düşerek hayatını kaybetti.

İHA

Kocaeli'de bir kadın çalışmak için gittiği hayatını kaybetti..

İzmit Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana gelen olayda 48 yaşındaki Şerife Soysal temizlik yapmak için 3.kattaki daireye gitti.

Balkondan düştü

Soysal, balkon camlarını sildiği esnada bir anda aşağıda bulunan beton zemine düştü.

Soysal’ı hareketsiz şekilde yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şerife Soysal’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Soysal’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alırken olayın yaşandığı balkonda ve sokakta incelemelerde bulundu. Evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Şerife Soysal’ın düşme anları anbean bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.