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    Kocaeli'de cami minaresinde yangın çıktı

    Gölcük'te bir caminin minaresinde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürürken, minarede hasar oluştu.
    • 16.09.2022 - 01:22
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    Kocaeli'de cami minaresinde yangın çıktı

    Kocaeli'nin Gölcük İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Hicret Camisi'nin minaresinde bulunan hoparlörün elektrik sisteminden kaynaklı yangın çıktı.

    DHA'nın haberine göre çıkan yangında alevler kısa sürede minarenin şerefesini sardı.

    İtfaiye müdahale etti

    Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla minareye yanaşarak yangını söndürdü.

    Minare hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.

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