Tatildeyken babasının ölüm haberini alan H.Y., eşi ile yola koyuldu. Yolda geçirilen feci kaza sonucunda, şoförün eşinin bacağının koptuğu belirlendi.

İstanbul'da yaşayan M.Y., tatile gittiği Kandıra'da babasının öldüğünü öğrnedi.

Acı haberi alır almaz eşi H.Y. ile yola çıkan M.Y., cenaze için tekrar İstanbul'a dönerken 34 GUN 15 plakalı minibüsüyle kaza yaptı.

Kocaeli İzmit'in Yenişehir Mahallesi D-100 yan yoldan ana yola girmek isteyen minibüs, bir süre sonra sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı.

Şoför araçtan kendi çıktı

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Y., ekipler gelene kadar kendi imkanıyla minibüsten çıktı.

Kocaeli'de cenaze yolunda kaza: Eşinin bacağı koptu VİDEO



Bacağı dizden ayak bileğine kadar koptu

Sürücünün eşi H.Y. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı minibüsten çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. H.Y.’nin çıkarıldığı esnada sağ dizinden ayak bileğine kadar uzanan baldırının kopmuş olduğu ve parçasının bulunamadığı öğrenildi. Yaralı H.Y., hastaneye kaldırıldı.