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- Kocaeli'de yaşlı çift, koronavirüsten hayatını kaybetti
Kocaeli'de yaşlı çift, koronavirüsten hayatını kaybetti
- İHA
- 06.04.2021 - 15:31
- Güncelleme : 06.04.2021 - 15:36
Kocaeli'de yaşayan 85 yaşındaki Süleyman Eyigün ve eşi Necmiye Eyigün, yaklaşık 15 gün önce koronavirüse yakalandı.
Gölcük ilçesindeki Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çift, durumları ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı.
Yaklaşık 10 gün süren yaşam savaşına yenik düşen Süleyman Eyigün ve eşi Necmiye Eyigün, aynı gün hayatlarını kaybetti.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Eyigün çiftinin cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından evinin önüne getirildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında çiftin cenaze namazı cenaze nakil aracından indirilmeden kılındı.
Cenaze namazına Eyigün çiftinin çocukları ve yakınları katıldı. Cenazeler, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Çiftin evinin balkonunda bekleyen kızı, "Baba, anne" diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu.
Kocaeli'de çift, aynı gün koronavirüsten hayatını kaybetti ViDEO