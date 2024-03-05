Kocaeli'de davulcu tartıştığı muhtarı vurdu Kocaeli'de tartıştığı ramazan davulcusu tarafından tabancayla vurulan muhtar hastaneye kaldırıldı.

AA & Ensonhaber

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde davulcu Samet Ş. ile muhtar Metin K. arasında ramazan ayında mahallede davul çalma izni meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesiyle Samet Ş., muhtar Metin K.'yi tabancayla bacağından yaraladı.

Kaçan davulcu aranıyor

Çevredeki bir araçla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.