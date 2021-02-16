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- Kocaeli'de elektrik sobasından çıkan yangın, tüpleri patlattı
Kocaeli'de elektrik sobasından çıkan yangın, tüpleri patlattı
Elektrik sobasından çıkan yangın nedeni ile alevler bütün binayı sarınca, evde bulunan piknik tüpleri patladı. İtfaiye, yangını güçlükle kontrol altına aldı.
- İHA
- 16.02.2021 - 14:34
- Güncelleme : 16.02.2021 - 15:06
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi 3032 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı eski evde, açık bırakılan elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerle birlikte evdeki piknik tüplerinin patlamasıyla yangın daha da büyüdü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
PATLAMALAR YAŞANDI
İtfaiye ekipleri kar nedeniyle olay yerine güçlükle ulaştı. Zaman zaman patlamalar yaşanan evde, alevlere müdahale edildi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.