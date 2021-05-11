- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü
Kocaeli'de eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü
- İHA
- 11.05.2021 - 15:30
- Güncelleme : 11.05.2021 - 16:39
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana gelen olayda, G.Ş. adlı şahıs, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Efsun Habiboğlu'ndan 2 bin TL borç istedi.
Habiboğlu olumsuz cevap vermesi üzerine telefondan hakaretler savuran G.Ş, 4 gün sonra eski eşinin evinin önüne gitti.
Bir süre bekleyen G.Ş., çöp atmak için dışarı çıkan Efsun Habiboğlu'na beyzbol sopasıyla saldırdı.
DÖVÜP GİTTİ
Dakikalarca eski eşini beyzbol sopasıyla darbeden G.Ş., hakaretler savurarak olay yerinden uzaklaştı.
Genç kadının darbedildiğini görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.
Kocaeli'de eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü VİDEO
SERBEST BIRAKILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Efsun Habiboğlu hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan G.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Efsun Habiboğlu'nun eski eşinin saldırısına uğradığı anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.