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    Kocaeli'de eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü

    Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir çocuk annesi Efsun Habiboğlu, 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında beyzbol sopasıyla acımasızca darbedildi.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 16:39
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    Kocaeli'de eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü

    Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana gelen olayda, G.Ş. adlı şahıs, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Efsun Habiboğlu'ndan 2 bin TL borç istedi.

    Habiboğlu olumsuz cevap vermesi üzerine telefondan hakaretler savuran G.Ş, 4 gün sonra eski eşinin evinin önüne gitti.

    Bir süre bekleyen G.Ş., çöp atmak için dışarı çıkan Efsun Habiboğlu'na beyzbol sopasıyla saldırdı.

    DÖVÜP GİTTİ

    Dakikalarca eski eşini beyzbol sopasıyla darbeden G.Ş., hakaretler savurarak olay yerinden uzaklaştı.

    Genç kadının darbedildiğini görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

    Kocaeli'de eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü VİDEO

    Kocaeli de eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü #1

    SERBEST BIRAKILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Efsun Habiboğlu hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan G.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Efsun Habiboğlu'nun eski eşinin saldırısına uğradığı anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kocaeli de eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü #2

    Kocaeli de eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü #3

    Kocaeli de eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü #4

    Kocaeli de eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü #5

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