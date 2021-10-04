Kocaeli'de eski kayınbiraderini öldürdü

Sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kayınbiraderi Özcan İlgün'ü silahla vurarak ölümüne neden olan T.B., gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı 471. Sokak'ta karşılaşan T.B. ile eski kayınbiraderi Özcan İlgün, bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

ESKİ KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

T.B., tabancasını çıkararak Özcan İlgün'e ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Özcan İlgün, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

T.B. ise polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.