Kocaeli'de, hemşirenin kafatasını ve burnunu kıran hasta yakını serbest bırakıldı

Devlet hastanesinde görevli hemşire Önder Güler, bir hasta yakını tarafından darbedildi. Gürel’in burnunda ve kafatasında kırıklar oluşurken, hasta yakını adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sık sık yaşanan sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi…

Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde, geçtiğimiz cuma günü saat 17.00 sıralarında, KOAH rahatsızlığı bulunan bir hasta acil servise getirildi.

Ambulansla gelen hastaya acil doktorları ve hemşireleri müdahale etti. Bir süre sonra hasta yakınları, “Dilinde şişme var. Diline müdahale edin.” diye bağırmaya başladı.

DHA’nın haberine göre; hastanın oğlu Murat Olgun, hemşire Önder Gürel'e (29) kafa attı. Güler’in aldığı darbe ile hem burnunda hem kafatasında kırıklar oluşurken, gözaltına alınan Olgun 30 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

“Hasta yakınları bağırmaya başladı”

Acil servis hemşiresi Önder Gürel, kendisine saldıran hasta yakının serbest bırakılmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta acil serviste çalışırken ambulansla bir hasta geldi. Doktorumuz hastayı gördü ve tedavileri yapıldı. Daha sonra da hastanın yakınları geldi. Hasta hakkında bilgi verildi. Tedaviler yapıldı ve hasta takip altında kalırken ben başka bir hasta ile ilgilenmek için gittiğim sırada hasta yakınları bağırmaya başladı. 'Hastamıza müdahale edin. Doktor yok mu, sağlıkçı yok mu?' diye bağırdılar. Daha sonra da elimdeki hastayı yarım bırakıp hasta yakınlarına bilgi vermek için yanına gittim. Hastanın dilinin şiştiğini söylediler. Bundan doktorumuzun da bilgisi vardı. Diliyle ilgili bir problem olmadığını ve gerekli tedavinin yapıldığını söylemişti. Israrla diline müdahale edilmediğini ve dilini indirmemiz gerektiğini söylediler. Ben de gerekli açıklamayı yaptım. Gerekli müdahale yapıldığını söyledim.

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“Arkamdan gelip burnuma kafa attı”

Ben oradan giderken erkek hasta yakını arkamdan gelip burnuma kafa attı. Saldırısına devam edip boynumdan tuttu. Daha sonra diğer hasta yakınları müdahale edip saldırganı uzaklaştırdılar. Davacı oldum bir gece gözaltında tutuldu. Daha sonrasında da serbest bırakıldığını öğrendim. Burnumun üst kısmında kırık oluştu. Ön kafatası bölgemde kırık oluştu. Ameliyat olmam gerektiği söylendi. Operasyon hazırlıkları başladı. Bir gece de hastanede gözetim altında yattım. Bir hafta sonra ameliyat olacağım."