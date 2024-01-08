İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsın balkondan tırmandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler balkondaki şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Ekipler uzun süre şahsa inmesi için ihtarda bulundu.
İçeriye kaçmaya çalıştı
Camı kırarak içeriye girmeye çalışan ancak kaçamayacağını anlayan zanlı, polis ekiplerine teslim oldu.
Şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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