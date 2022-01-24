Kocaeli’de hırsızı öldüren sanık için yapılan itiraza ret

Kocaeli’de hırsızı öldüren sanık için yapılan itiraza ret

Hırsızlık için evine giren şahsı öldüren zanlının, tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yeni Mahalle’deki bir apartmanın giriş katında tersane işçisi Osman Karatoprak (24), eve hırsızlık amacıyla gelen Murat Yarar’ı (36) yaşanan arbede sırasında bıçakladı.

14 Ocak sabahı meydana gelen olay sonrası evden çıkıp kaçmaya çalışan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı.

HIRSIZI ÖLDÜRDÜ, TUTUKLANDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar, yaşamını yitirdi.

Yarar’ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlenirken, Osman Karatoprak ise tutuklandı.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİ

Osman Karatoprak’ın avukatı Osman Özgeliş, Gölcük Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Kasten adam öldürme’ suçu nedeniyle verilen tutuklama kararına itiraz etti.

Avukat Özgeliş, müvekkili Osman Karatoprak’ın haksız saldırıyı engelleme, kendisini koruma içgüdüsü ve savunma maksadıyla hareket ettiğini, meşru savunma ve zorunluluk hali ile sınırın aşılması müesseselerinin de göz önüne alınarak tutuksuz yargılanması gerektiğine ilişkin itirazı Gölcük Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne sundu.

MAHKEME REDDETTİ

Mahkeme, Karatoprak’ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.