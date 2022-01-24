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    Kocaeli’de hırsızı öldüren sanık için yapılan itiraza ret

    Hırsızlık için evine giren şahsı öldüren zanlının, tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 16:55
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    Kocaeli’de hırsızı öldüren sanık için yapılan itiraza ret

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yeni Mahalle’deki bir apartmanın giriş katında tersane işçisi Osman Karatoprak (24), eve hırsızlık amacıyla gelen Murat Yarar’ı (36) yaşanan arbede sırasında bıçakladı.

    14 Ocak sabahı meydana gelen olay sonrası evden çıkıp kaçmaya çalışan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı.

    HIRSIZI ÖLDÜRDÜ, TUTUKLANDI

    İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar, yaşamını yitirdi.

    Yarar’ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlenirken, Osman Karatoprak ise tutuklandı.

    Kocaeli’de hırsızı öldüren sanık için yapılan itiraza ret #1

    TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİ

    Osman Karatoprak’ın avukatı Osman Özgeliş, Gölcük Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Kasten adam öldürme’ suçu nedeniyle verilen tutuklama kararına itiraz etti.

    Avukat Özgeliş, müvekkili Osman Karatoprak’ın haksız saldırıyı engelleme, kendisini koruma içgüdüsü ve savunma maksadıyla hareket ettiğini, meşru savunma ve zorunluluk hali ile sınırın aşılması müesseselerinin de göz önüne alınarak tutuksuz yargılanması gerektiğine ilişkin itirazı Gölcük Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne sundu.

    Kocaeli’de hırsızı öldüren sanık için yapılan itiraza ret #2

    MAHKEME REDDETTİ

    Mahkeme, Karatoprak’ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.

    Kocaeli’de hırsızı öldüren sanık için yapılan itiraza ret #3

    Kocaeli’de hırsızı öldüren sanık için yapılan itiraza ret #4


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