Kocaeli'de husumetli oldukları ailenin evini bastılar

Kız isteme meselesi nedeniyle husumetli oldukları kişilerin evini basan bir grup, aile üyelerini darbettikten sonra araçlarına zarar verdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Kaza Sokak’ta yaşayan Şencan Ailesi'nin evi, kız isteme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kişiler tarafından basıldı.

Eve giren şahıslar, kahvaltı sofrasındaki aileyi darbetti.

ARAÇLARINA ZARAR VERDİLER

Daha sonra evden çıkan kişiler, sokak üzerinde park halinde bulunan aileye ait 3 araca da zarar verdikten sonra kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, aile bireylerinin ifadelerini aldıktan sonra saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"SOFRADAYKEN SALDIRDILAR, ŞİKAYETÇİYİM"

Aileden Selahattin Şencan, “Ekmek almaya gitmiştim, döndükten sonra karşıma çıktılar ve önce aracıma vurdular. Daha sonra evime girdiler ve kahvaltı sofrasındayken bize saldırdılar. Saldıran kişilerden şikayetçiyim.” dedi.