Haberler



3. Sayfa



Kocaeli'de kahvehaneyi basıp 1 genci öldürdüler: 8 zanlı yakalandı

Kocaeli'de kahvehaneyi basıp 1 genci öldürdüler: 8 zanlı yakalandı Sosyal medya üzerinden tartıştıkları gencin bulunduğu kahvehaneyi basıp ateş açan ve genç adamın ölümüne sebep olan zanlılar ve kaçmalarına yardım eden şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi.