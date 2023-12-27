Kocaeli'de kayınbiraderi tarafından öldürüldü: Eşiyle boşanma aşamasındaydı

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde Aydın Kocabay, kayınbiraderi N.M.'nin silahlı saldırısına uğradı.
Karın bölgesinden yaralanan Kocabay kanlar içinde yer yığıldı.
N.M. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kocabay, Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hayatını kaybetti
Aydın Kocabay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kayınbirader tutuklandı
Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde kayınbirader N.M. ise yakalandı.
Gözaltına yakalanan N.M., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Eşiyle boşanma aşamasındaydı
Öte yandan, Aydın Kocabay'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış