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Kocaeli'de kayınbiraderi tarafından öldürüldü: Eşiyle boşanma aşamasındaydı

Kocaeli'de kayınbiraderi tarafından öldürüldü: Eşiyle boşanma aşamasındaydı Gebze ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan kişi, kayınbiraderi tarafından silahla ateş edilerek öldürüldü. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli ise tutuklandı.