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    Kocaeli'de kayınpederini öldüren şahıs, eşine çekiçle saldırdı

    Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşler arasında tartışma çıktı. Öfkelenen damat, kayınpederini bıçakla öldürürken araya giren eşinin başına da çekiçle vurdu.
    • 12.08.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 13:03
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    Kocaeli'de kayınpederini öldüren şahıs, eşine çekiçle saldırdı

    Kocaeli'de, eşi ile boşanma aşamasına gelen 40 yaşındaki Murat E. dehşet saçtı.

    Darıca ilçesinde yaşanan olayda, 4 çocuk annesi Zeynep E. (37), babası Cafer Tayyar Akçay'ın Bursa'daki evine yerleşti.

    Bir süre ardından Zeynep E., babasının evinden ayrılarak eşi Murat E.'nin yanına gitti.

    Bu esnada Murat E. ile eşi Zeynep E. ve kayınpederi Cafer Tayyar Akçay arasında tartışma çıktı.

    Kayınpederine bıçakla, eşine çekiçle saldırdı

    Öfkesini kontrol edemeyen Murat E., 65 yaşındaki kayınpederini bıçaklarken araya giren eşinin de başına çekiçle birkaç kez vurdu.

    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Cafer Tayyar Akçay’ın duran kalbi, sağlık görevlilerince yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

    Kocaeli de kayınpederini öldüren şahıs, eşine çekiçle saldırdı #1

    Yaşlı adam kurtarılamadı

    Sağlık durumu kritik olan Akçay, kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamadı.

    Zeynep E. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Polis ekipleri, Murat E.'yi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

    Kocaeli de kayınpederini öldüren şahıs, eşine çekiçle saldırdı #2

    Kocaeli de kayınpederini öldüren şahıs, eşine çekiçle saldırdı #3

    Kocaeli de kayınpederini öldüren şahıs, eşine çekiçle saldırdı #4

    Kocaeli de kayınpederini öldüren şahıs, eşine çekiçle saldırdı #5


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