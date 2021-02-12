Kocaeli’de kayıp 2 arkadaşın seri cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

2007 yılında, farklı tarihlerde kaybolan 2 arkadaşın 14 yıl sonra cinayete gittiği belirlenirken, gözaltına alınan 2 zanlı, çapraz sorguda cinayetleri itiraf etti.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Mahmut Şahin, 15 Mayıs 2007 tarihinde kayboldu.

Şahin’in yakınlarının ‘kayıp’ ihbarında bulunurken, hemen arama çalışmaları başlatıldı. Bu sırada Mahmut Şahin’in aynı ilçede yaşayan arkadaşı Nihat Şahin de 30 Kasım 2007 tarihinde ortadan kayboldu.

Kayboldukları yıl yapılan çalışmalarda Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’e ait herhangi bir ize rastlanılmadı.

8 FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİ ÇÖZEN EKİP DOSYALARI YENİDEN AÇTI

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için verdiği talimat kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında 14 yıl boyunca haber alınamayan Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’in dosyaları tekrar açıldı.

Daha önce 8 faili meçhul cinayeti çözen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, milyonlarca telefon görüşmesi dinlendi, tüm ayrıntılar ekipler tarafından inceleme altına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’in cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Cinayetle ilgili Serdar T. (38) ve A.Y. (51) gözaltına alındı.

Olayla bağlantısı olduğu öğrenilen bir şüphelinin yurt dışına kaçtığı, bir diğer şüphelinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli Serdar T. ve A.Y., çapraz sorguda suçlarını itiraf etti.

CESETLERDEN BİRİ BULUNAMADI

Zanlıların ifadelerinde, Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’i aralarındaki husumet sebebi ile öldürdüklerini, Nihat Şahin’i Gölcük Nüzhetiye Mahallesi mevkisinde, Mahmut Şahin’i ise Karamürsel ilçesi İznik yolu mevkisinde gömdüklerini söylediklerini öğrendi.

Hemen harekete geçen ekipler, Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’in bulunması için arama çalışması başlattı.

Nüzhetiye bölgesindeki arama çalışmalarında Nihat Şahin’in cesedi, dere kenarında gömülü halde bulundu.

İznik yolu bölgesinde yapılan aramalarda ise Mahmut Şahin’in cesedi bulunmadı.

Ekiplerin Mahmut Şahin’in bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Gözaltındaki Serdar T. ve A.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.