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Kocaeli'de kaza yapan hamile kadın ve amcası vatandaşlar sayesinde kurtuldu

Kocaeli'de kaza yapan hamile kadın ve amcası vatandaşlar sayesinde kurtuldu

Seyir halindeki motosiklet ve hafriyat yüklü kamyonun çarpışmasıyla hamile kadın ve amcası adeta savruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye sevk etti.