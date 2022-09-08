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- Kocaeli'de kaza yapan hamile kadın ve amcası vatandaşlar sayesinde kurtuldu
Kocaeli'de kaza yapan hamile kadın ve amcası vatandaşlar sayesinde kurtuldu
Seyir halindeki motosiklet ve hafriyat yüklü kamyonun çarpışmasıyla hamile kadın ve amcası adeta savruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye sevk etti.
- 08.09.2022 - 16:27
- Güncelleme : 08.09.2022 - 16:48
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.
Seyir halinde ilerleyen H.K. kontrolündek hafriyat kamyonu ile H.A. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Vatandaşlar büyük felaketi önledi
Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan hamile yeğeni P.A. kamyonun altında kaldı.
Ezilme tehlikesi yaşayan amca-yeğeni, çevredekilerin dikkati kurtardı. Kamyon sürücüsünü durduran vatandaşlar büyük bir felaketi önledi.
Olay yerinde ilk müdahale yapıldı
Yaralılar kendi çabalarıyla ezildikleri bölgeden kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hamile kadına olay yerine ilk müdahele yapıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Ardından P.A. ekiplerce hastaneye sevk edilirken yaralı amca ise kendisinin gideceğini belirtti.
İHA'nın aktarımına göre; polis olayla ilgili inceleme başlattı.